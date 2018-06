El Suprem confirma el processament dels 25 independentistes encausats

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem ha desestimat 15 recursos -entre ells, el de Carles Puigdemont- i confirma el processament per rebel·lió, malversació i desobediència de tots els processats en aquest tribunal (en, total 25). Amb aquesta decisió, Llarena ja té via lliure per suspendre de funcions els diputats empresonats, en aplicació de l'article 384 bis.

Tot i que la llei preveu que la suspensió sigui automàtica, cal una interlocutòria motivada del jutge instructor per demanar la suspensió i caldrà remetre aquesta decisió al Parlament. Això afecta Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva i està per veure quina interpretació de la llei fa el jutge en el cas dels diputats que són a l'estranger: Antoni Comín i Carles Puigdemont. En la interlocutòria, la sala assegura que és "suficientment raonable" qualificar els fets de rebel·lió perquè va existir "un alçament" amb un ús "enganyós" per poder aconseguir la independència "al marge de la llei".

Sobre la malversació, també la veuen acreditada perquè va haver-hi "un sistema d'engany" per ocultar quantitats destinades a l'1-O. A més, neguen que es tracti d'un cas de "persecució política".