La CUP crida a desobeir el Suprem i garantir les funcions dels diputats processats

La CUP crida a desobeir el mandat "injust" i "fora" del marc democràtic del Tribunal Suprem després que el jutge Pablo Llarena hagi confirmat el processament dels diputats empresonats i obri la porta a suspendre'ls les funcions. La diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha instat el Parlament i a la Mesa a defensar els drets dels diputats i a "garantir-los" l'acta "perquè així ho va decidir el poble de Catalunya". Sánchez ha dit que la macrocausa contra l'independentisme "no té sentència" i que és un judici "sense garantia de dret" perquè "fa dir a les lleis el què no ha passat mai". "Entenem que forma part de la maquinària de l'Estat per eliminar el projecte polític legítim de la república catalana", ha apuntat.