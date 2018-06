El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir durant la sessió de control al Govern que «avaluaran» el trasllat a Catalunya dels polítics catalans quan la instrucció hagi conclòs. El jutge instructor ha avisat ja que està a punt de tancar la investigació. Per això, el ministre va dir que quan no hi hagi «obstacles per part del jutge instructor» es plantejaran l'opció. A més, va afegir que es faria per «garantir el dret a la defensa» dels presos.