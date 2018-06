Un informe de la Diputació de Barcelona acusa Puigcorbé de maltractament laboral

Un informe de la Diputació de Barcelona acusa l'actor Juanjo Puigcorbé de maltractament laboral als seus subordinats d'aquest ens, segons ha avançat aquest dijous 'El Periódico'. Segons el dossier, "el tracte personal del polític cap al personal de la gerència no és correcte, denota menyspreu, supèrbia, poder i autoritat, i porta aquesta situació a un nivell públic". A més, acusa Puigcorbé, que el 8 de juny va presentar la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona i com a diputat delegat de Cultura de la Diputació, de "poc respecte pels tècnics" i manca de confiança en els treballadors. Segons les queixes recollides en l'informe, Puigcorbé hauria buidat de contingut la feina del coordinador d'àrea, tractant directament amb els tècnics i assignant-los feines ell mateix.

Segons l'informe, tot plegat hauria comportat situacions d'estrès, malestar i nervis als treballadors que tractaven directament amb ell. A més, assegura que l'actitud de Puigcorbé va provocar que alguns treballadors s'absentessin del seu espai de treball per no assistir a humiliacions de companys. El text no cita directament Puigcorbé, s'hi refereix com "el polític relacionat amb la gerència".