L'Audiència Nacional confirma el processament per sedició de Trapero, Laplana i l'excúpula d'Interior

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha desestimat els recursos d'apel·lació i ha confirmat els processaments dels encausats en aquest tribunal. Això suposa, doncs enviar a judici l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero per dos delictes de sedició (20-S i 1-O) i un d'organització criminal, la intendent Teresa Laplana per un delicte de sedició (20-S), l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, per un delicte de sedició per l'1-O i un d'organització criminal i l'exdirector general d'Interior, Cèsar Puig, també per un delicte de sedició per l'1-O i un d'organització criminal.

Sobre Trapero, la sala l'acusa d'actuar amb "absoluta condescendència" amb els fets, de "passivitat" i d'haver previst unes "mesures de seguretat tíbies" durant els registres del 20-S a Economia. Sosté també –com ja ho feia la magistrada Carmen Lamela- que no va enviar cap reforç a la conselleria durant els registres. Sobre l'1-O, el considera "cooperador dels plans secessionistes" i assegura que els Mossos van "incomplir el mandat judicial" d'evitar les votacions. També apunta que va "simular un dispositiu enganyós i merament formal".