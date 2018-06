Llarena no s'oposa a traslladar Forcadell, Bassa, Cuixart i Sànchez

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència on confirma que no veu "cap raó processal" per no traslladar Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a presons catalanes, tal i com han sol·licitat. El jutge recorda, però, que la decisió està en mans d'Institucions Penitenciàries. "La decisió està subjecte als criteris penitenciaris que la Secretaria General d'Institucions Penitenciaries consideri d'aplicació", escriu el jutge. Llarena respon aquests quatre casos perquè són els primers escrits que han arribat procedents d'Institucions Penitenciàries però està previst que properament arribin les peticions de la resta d'empresonats. Si Llarena no s'hi oposa és perquè dona per tancada la instrucció, tot i que formalment no ha dictat encara la interlocutòria de conclusió del sumari que és la que posa punt i final a la seva tasca com a jutge instructor i passa la causa a la sala perquè obri judici oral. Forcadell sol·licita trasllat a la presó de dones de Barcelona, Bassa a la presó de dones de Girona, Sànchez a Quatre Camins i Cuixart a Brians II.