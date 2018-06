La nova fiscal general nega que hi hagi presos polítics

Maria José Segarra, proposada com a nova fiscal general, va comparèixer a la comissió de Justícia al Congrés, on va afirmar que «ningú és perseguit per les seves idees» i va negar que es pugui parlar de l'existència de «presos polítics». «A l'Espanya del segle XXI ningú és perseguit per les seves idees sinó per la comissió d'actes delictius, a l'Espanya d'avui no es pot parlar de presos polítics, la llei ens vincula a tots, sense llei no hi ha democràcia», va manifestar. També va dir que estudiaran «amb meticulositat» els procediments oberts per determinar si l'ús de la força policial va ser proporcional o no l'1-O.