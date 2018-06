Paluzie (ANC) admet «una derrota» després de l'1-O

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va afirmar que «la independència va ser proclamada però no es va fer efectiva i això és una derrota», si bé considera que celebrar l'1-O va ser, en les seves paraules, una gran victòria malgrat que segons ella va haver-hi repressió amb l'actuació policial.

En una entrevista de France 24, Paluzie va puntualitzar: «Hi va haver una victòria i després una batalla perduda, o que no es va lluitar perquè els dirigents polítics van decidir no defensar la república catalana».

Quan se li va preguntar si els independentistes van ser ingenus, va admetre que va haver-hi «una part d'ingenuïtat perquè no es va usar la força de l'1-O, del 3-O, de la vaga general, de la gent al carrer, de la força popular, deixant passar el temps pensant que hi hauria una mediació internacional» que no va arribar.

«Va haver-hi certa ingenuïtat i al mateix temps va haver-hi por que la violència policial augmentés si intentàvem defensar la república i controlar el territori, i que pogués haver morts o una violència policial que posés en risc la població catalana», va abundat.

Ha reflexionat que s'hauran d'analitzar «les febleses de la majoria independentista per no anar fins al final» i proclamar la independència, ja que segons ella hi havia previstos 30 decrets per desplegar la llei de transitorietat cap al nou Estat.

En canvi, els polítics independentistes van decidir no anar fins al final i no engegar la independència: «No es van sentir suficientment forts, va haver-hi por psicològica. La campanya de por i pressió de l'Estat va fer el seu efecte».

Ha recordat que de fet hi va nou dirigents polítics actualment a la presó preventiva i set a l'estranger com a conseqüència de l'1-O: «No és tan fàcil fer la independència, que crèiem que podríem fer democràticament per la via del vot».

Malgrat això, va certificat que van a continuar treballant per la independència de Catalunya: «Tenim més raó que abans perquè hem vist com l'Estat espanyol vulnera els drets fonamentals».

Així, va assegurat que no abandonen el projecte de república però volen retrobar les condicions favorables per dur-la a terme, i que mentre hi hagi una majoria independentista al Parlament es pot recuperar la declaració d'independència.