El tancament de les delegacions pel 155 ha costat 485.000 euros, segons Exteriors

El tancament de les delegacions de la Generalitat a l´estranger pel 155 ha estat de 485.000 euros, segons ha explicat el conseller d´Acció Exterior, Ernest Maragall, en la seva primera compareixença durant la comissió del seu àmbit al Parlament. Segons Maragall, aquest és el "cost afegit nou derivat del tancament" de les delegacions el 27 d´octubre passat per part del govern Rajoy. Un cost "directe", al qual ha afirmat que se li ha d´afegir el "cost polític, moral, institucional" i de "l´obligada paralització d´accions" a l´exterior durant aquests mesos. Fonts d'Exteriors han concretat després que el prop de mig milió d'euros no inclou reobrir-les. Maragall també ha anunciat que la seva conselleria ja ha començat el "diàleg" amb el cos diplomàtic i consular a Catalunya.

El titular d'Acció Exterior ha dit que l´obertura de les sis oficines a l´estranger anunciada aquest dimarts forma part d´una primera fase de "desplegament", que vindrà seguida d´una "immediata" fase de "consolidació" de les delegacions, en la qual se n´obriran més. Per últim, ha dit, hi haurà una fase "d'expansió", que continuarà el pla d´acció dissenyat pel seu predecessor com a conseller, Raül Romeva.

Durant la compareixença a la cambra catalana, també ha explicat que el seu departament ja ha iniciat contactes amb els representants diplomàtics internacionals al Principat. En concret, ha explicat que Quim Torra ja s'ha reunit amb els ambaixadors i cònsols de Suïssa i Alemanya, i també hi ha hagut contactes amb diplomàtics de Portugal i Flandes. També ha anunciat que "ben aviat" celebraran una trobada amb tot el cos consular a Catalunya.

Maragall també s'ha referit a la comunitat catalana a l'exterior, sobre la qual ha ressaltat que "cal restituir els danys provocats per la intervenció econòmica de l'Estat" i "el 155"."La revocació de la convocatòria de subvencions de l'any 2017 a les comunitats de catalans a l'exterior ha fet un dany explícit i concret". Segons ell, "després de mesos de no fer-ho", el ministeri va accedir finalment a atorgar una part de les subvencions de l'any passat però amb diners d'aquest any, i ara la Generalitat està "resolent favorablement" reclamacions per cobrar la resta dels diners de 2017 i està en "tràmit avançat" per fer possible les subvencions per enguany.

Sobre la cimera de líders europeus d´aquest dijous, on es parlarà de la crisi dels refugiats, ha afirmat que la Generalitat no compareix ni "l´orientació" de la reunió ni la "posició del govern espanyol". "No pot ser que la solució europea sigui la industrialització, l´exportació i la repetició del model Turquia: pagar perquè no arribin", ha apuntat. "Que el Mediterrani sigui sinònim de mort és quelcom intolerable, una gran vergonya europea, i hauria de ser un dels primers i claus objectius d'una Unió Europea regenerada". Maragall ha promès treballar per contribuir en la solució del problema, ja que es necessita "una iniciativa de ciutats i regions europees" per fer-ho.

El conseller d'Acció Exterior també ha explicat que portarà al consell executiu de dimarts vinent la posada en marxa de nou de "la comissió bilateral Generalitat-Estat", a banda d'altres "òrgans paritaris" entre les dues administracions. "Nosaltres estem a punt, no sé si l'Estat està a punt", ha dit. Segons Maragall, tot i ser òrgans previstos a l'Estatut, no es reuneixen des de 2011. "El concepte és bilateralitat, veurem si l'Estat és coherent i respectuós almenys amb aquesta presumpta legalitat vigent", ha reblat.