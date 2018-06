Torra abandona un acte als EUA pel «discurs insultant» de l'ambaixador espanyol

La recepció oficial a Washington que l´organització de l´Smithsonian Folklife Festival ha donat aquesta passada nit amb les delegacions de Catalunya i Armènia no ha acabat bé. Els discursos de contingut enfrontat del president de la Generalitat, Quim Torra, i l´ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, i la tensió política viscuda a l´interior ha acabat amb la delegació catalana d'artistes convidats escridassant l´ambaixador i clamant per la llibertat dels "presos polítics" i abandonant l´acte en ple, amb Torra al capdavant. A la sortida, el president ha denunciat que Morenés havia fet un discurs "ofensiu" per a ell i "per al país" per haver-lo "titllat de mentider i posat en qüestió l´existència de presos polítics". i és que Torra havia dedicat part de la seva intervenció a parlar, justament, de la situació dels independentistes que estan a la presó o a l´estranger.





"És intolerable"

Segons ha explicat a l´ACN la delegació catalana, després del torn d´Armènia, a la recepció ha intervingut Torra, que ha fet un discurs en la mateixa línia que darrerament acostuma a donar, explicant que Catalunya viu una situació "de repressió" i amb "presos polítics i exiliats". La intervenció, fortament aplaudida pels assistents catalans membres dels grups i entitats que participen al festival, ha acabat amb la delegació de Catalunya cantant Els Segadors de forma espontània.Just després, l´ambaixador espanyol ha iniciat la seva intervenció pública, i ha començat a arrencar algun xiulet i algun crit d´alguns assistents en escoltar que intentava rebatre els arguments explicats per Torra. Però la situació s´ha fet insostenible quan, segons el propi president, Morenés l´ha acusat de "ser un mentider" i ha negat que cap a Espanya hi hagi ningú a presó per motius polítics. Ha estat aleshores quan la delegació catalana de participants al festival l´ha escridassat fortament, han cridat "llibertat presos polítics" i han boicotejat el final de la intervenció de Morenés.Ha estat en aquest punt quan Torra i tota la delegació catalana han decidit marxar de l´acte en protesta pel que estaven escoltant. L´ambaixador, per la seva part, quan ha finalitzat, s´ha acomiadat de l´organització i ha sortit del Museu d´Història Africana de l´Smithsonian on es feia la recepció, privada i sense accés a la premsa.A fora, Torra s´ha reunit amb la delegació que havia abandonat l´acte, mentre el rebien amb crits de "president, president" i "llibertat presos polítics". Els participants, fortament emprenyats pel discurs de Morenés, han aixecat un pilar i han interpretat balls i cançons tradicionals davant Torra. Poc després, el president ha tornat a entrar per acomiadar-se dels organitzadors, explicar els motius del que havia passat i abandonar definitivament l´edifici.A la sortida de l´acte, Torra, en declaracions a l´ACN, ha explicat la seva versió dels fets i, després d´admetre que ell havia parlat dels "presos polítics" a la seva intervenció, ha denunciat que l´ambaixador "ha fet un discurs insultant". "Ha estat ofensiu per a mi, perquè m´ha titllat de mentider, i per al país, perquè ha posat en qüestió l´existència de presos polítics i ha dit que fèiem activitats que no es corresponien", ha comentat.Això ha semblat "intolerable a Torra" i per això ha decidit marxar de la recepció. "L´Estat espanyol s´equivoca molt en un dia com avui, dur per als catalans amb la sentència del Suprem, amb un dirigent del PP titllant de feixistes els Jordis", ha afegit valorant les paraules de Morenés.És per això que Torra ha fet "una crida al president espanyol i per preguntar-li si el discurs de l´ambaixador ve de Madrid i si ell, el ministre d´Exteriors i el PSOE comparteixen el discurs de sis folis que ja tenia preparat i escrit per a titllar-los de mentiders i continuar falsejant la història del que passa a Catalunya". "Demano la dimissió immediata de l´ambaixador, perquè el grau d´insult al que hem arribat no el podem tolerar i m´agradaria que el govern espanyol també fes pública la seva protesta", ha conclòs per reclamar una ràpida intervenció de Pedro Sánchez i el seu executiu.