Torra plantejarà a Sánchez un referèndum d'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar des de Washington que a la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, li proposarà convocar un nou referèndum, aquest cop pactat amb l'Estat. «Sempre ha estat sobre la taula. Partim del referèndum d'autodeterminació i la declaració d'independència, i ens plantegem avançar en el camí cap a la República catalana, però davant la possibilitat de trobar la solució per la qual hem apostat sempre i per fer els coses com a Escòcia o Quebec, per nosaltres és evident que seria una solució molt acceptable», va dir, tot afegint que la proposta del referèndum pactat serà «la primera proposta concreta que es plantejarà sobre la taula» a la reunió amb Sánchez. Tot i això, va voler avisar que si la resposta de l'Estat i la seva actitud no obre aquesta possibilitat, Catalunya «seguirà el seu camí cap a la República».

«L'Estat ha de pensar que, com a Escòcia, amb un referèndum pactat pot passar de tot. Poden guanyar els independentistes o no. És el debat que necessitem tenir i és això amb el que anirem a la reunió amb Sánchez». Amb aquesta reflexió va sorprendre Torra als periodistes que l'acompanyen a l'oficina d'Acció de la Generalitat a Washington. I és que el president afronta la reunió amb el cap del govern espanyol amb la voluntat d'abordar la possibilitat del referèndum com una de les opcions per resoldre el conflicte català.

Malgrat tot, Torra té molt clar que si no hi ha una resposta positiva de l'Estat, els independentistes «no renunciaran a res i el marc de la legislatura seguirà sent tan clar com ara, amb la voluntat de redactar una constitució catalana que hauria de ser referendada». «No tenim terminis. El moment és d'enorme complexitat. Seria afegir-li al moment complicat una dificultat més que no veig convenient», va matisar.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va emplaçar ahir les forces independentistes a «aprendre dels seus errors» i renunciar a la «unilateralitat». Ho va fet en resposta a la intervenció del portaveu d'ERC, Joan Tardà, que li va retreure les seves manifestacions des de Berlín on va emplaçar a «passar pàgina» de l'1-O. El president espanyol –que va recordar que l'1-O va sortir a la seu del PSOE com a líder de l'oposició i va «condemnar les imatges que s'havien vist i que havien patit alguns ciutadans catalans»- va assegurar que les seves manifestacions sobre la necessitat de «passar pàgina» no es referien només a l'1-O, sinó també als dies 6 i 7 de setembre, quan «una majoria parlamentària d'una minoria majoritària social va imposar les seves regles» al Parlament i va «trencar la Constitució i l'Estatut a Catalunya». Per això va demanar a les forces independentistes que reiniciïn a la «via unilateral» dins dels marges de la Constitució i l'Estatut de Catalunya, que «no considerem que sigui un marge estret per trobar una solució» i són «el punt base a partir del qual podem construir un consens» a Catalunya. «Hem d'aprendre tots dels errors, també vostès, i el 6 i 7 de setembre van cometre un error al Parlament de Catalunya al que també cal passar pàgina», va dir.



La fotografia del 155

Prèviament Tardà havia acusat Sánchez de pretendre que els independentistes s'oblidin de la repressió de l'1-O i d'haver «dinamitat» amb el seu «no» a una moció d'ERC per al diàleg «sense condicions ni renúncies» una possible via de diàleg per resoldre el conflicte. És –va dir Tardà- «el mateix discurs del PP» i la votació va oferir finalment «una fotografia del 155» al Congrés dels Diputats, on el Grup Socialista va votar amb Cs i el PP.

Segons el portaveu d'ERC, amb el seu 'no' a la moció d'aquest dimarts, Sánchez va aconseguit debilitar els que aposten per trobar «una solució definitiva» a Catalunya. «vostè no ha estat capaç d'entendre que calia construir un escenari de relaxament, entesa i diàleg», i només ha «exacerbat els extrems». «Ha aconseguit que la relació entre vostès i nosaltres estigui molt tocada, vostè sabrà», va dir.