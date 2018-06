El Govern inicia els tràmits per al trasllat dels presos a Catalunya

El govern espanyol ja ha iniciat els tràmits per fer efectiu el trasllat dels presos a Catalunya i preveu que es materialitzi en uns «dies», segons fonts del Ministeri de l'Interior, que asseguren que s'ha activat «el protocol fixat» per a la seva reubicació a presons catalanes. La durada del procés, segons aquestes fonts, dependrà de qüestions burocràtiques però en tot cas no s'allargarà.

La diligència dirigida a Pablo Llarena és el pas previ per al tràmit legal del trasllat dels presos, un cop el govern espanyol ja ha adoptat la decisió política de fer-lo efectiu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ja va defensar el passat 18 de juny en la seva primera entrevista al càrrec que era «raonable» que un cop es tanqui la instrucció Institucions Penitenciàries faci efectiu aquest trasllat. També el líder de Podem, Pablo Iglesias, que el passat dimarts va visitar Sànchez i Cuixart a Soto del Real i va més enllà per demanar-ne l'alliberament.

Fonts del Ministeri de l'Interior han confirmat que el jutge Llarena ja ha respost i ha comunicat que no té més diligències a practicar i que, per tant, dona per tancada la instrucció. Tot i això, el jutge Llarena encara no ha dictat la interlocutòria de conclusió del sumari, el document que formalment tanca la instrucció i que envia la causa a la sala perquè obri judici oral. Per la seva banda, Institucions Penitenciàries ja ha demanat un informe per acreditar la vinculació familiar dels nou presos a Catalunya. Posteriorment caldrà fer passos burocràtics que segons fonts del Ministeri afecten també la Generalitat, que és qui té competències sobre presons a Catalunya.

Les mateixes fonts apunten que el trasllat és qüestió de «dies» tot i que no especifiquen una data concreta. «Dependrà del que es trigui a fer els tràmits», apunten, alhora que assenyalen que el termini de dies pot ser de «dos, o de deu» depenent dels processos burocràtics que caldrà completar.

Fa dues setmanes, el jutge Llarena ja va dictar una providència on demanava a les parts que es pronunciessin sobre si volien demanar alguna actuació abans que tanqués la instrucció. El jutge té sobre la taula tot un seguit de diligències sol·licitades per les defenses i haurà de decidir si les accepta o, per contra, les rebutja i tanca la instrucció.

De moment, Llarena, que ja va advertir anteriorment d'aquest assumpte, únicament es refereix a l'excandidat a la Presidència de la Generalitat Jordi Sànchez; al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; i a l'exconseller Dolors Bassa.

No obstant això, aquests no són els únics processats que han demanat el seu trasllat a presons de Catalunya, si bé les primeres sol·licituds que han arribat al Tribunal Suprem i sobre les que el jutge ha decidit només afecten aquests quatre presos, segons han informat a Efe fonts jurídiques.

Al seu torn, els directors dels centres penitenciaris en els quals aquests quatre processats estan internats (Soto del Real i Alcalá Meco, tots dos a Madrid) van sol·licitar a Llarena que informés sobre l'existència d'algun inconvenient per procedir al trasllat, fet que suposa el primer tràmit per al presumpte acostament dels presos a Catalunya.



Dolors Bassa, a Figueres

La Direcció general de Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia de la Generalitat decidirà a quines presons catalanes resitua els nou dirigents polítics sobiranistes presos en base principalment a l'elecció de cadascun d'ells, si bé pot haver-hi alguna modificació en funció de qüestions logístiques, han indicat a Europa Press fonts penitenciàries.

Les condicions que tindran una vegada siguin traslladats a una presó catalana dependrà de la direcció del centre penitenciari sobre la base del reglament penitenciari, i les fonts consultades han expressat que estaran subjectes a les mateixes normes i drets i al mateix reglament i llei penitenciària que la resta de presos.

Segons un acte del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, Jordi Sànchez ha demanat ingressar a la presó Quatre Camins a la Roca del Vallès (Barcelona); Jordi Cuixart a Brians II, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona); Dolors Bassa, en la de Figueres (Girona), i Carme Forcadell a la de Dones de Barcelona, Wad-Ras.