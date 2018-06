El Govern vol fer arribar la banda ampla a tots els municipis de més de 50 habitants abans del 2023

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest divendres que el Govern vol fer arribar la banda ampla a tots els municipis de més de 50 habitants de Catalunya abans del 2023. En aquest sentit, també ha remarcat que l'objectiu de l'executiu és també el de fer arribar la fibra òptica a totes les capitals de comarca de país al 2020. Actualment encara queden set capitals de comarca on la fibra no hi arriba i el conseller ha dit que aquesta necessitat és clau per ''enxarxar el país com a element de vertebració territorial i factor de competitivitat dels municipis''. Puigneró ho ha anunciat durant la clausura de la 2a Convenció del Petit Municipi de l'ACM que s'ha dut a terme a Sant Ramon, a la Segarra, amb representants de municipis de menys de 2.000 habitants que han compartit problemàtiques i necessitats.