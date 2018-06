Òmnium i ANC criden a ajudar a pagar els 2 milions de fiança

Les entitats sobiranistes Òmnium i ANC han fet una crida a fer aportacions a la caixa de solidaritat després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi donat dos dies als catorze processats per malversació per pagar dos milions d'euros de fiança solidària entre tots.



Si no dipositen els diners en el termini indicat, Llarena els amenaça amb embargar-los béns. Les dues entitats han subratllat que tot i no reconèixer els delictes que se'ls imputen, cal ajudar a fer front a la fiança perquè no se'ls embarguin, per exemple, les residències familiars. I en aquest sentit han assegurat que amb aquestes "multes, l'únic que vol l'Estat és agreujar el patiment" dels presos i el seu entorn proper.





??El jutge Pablo Llarena, ha notificat als 14 processats per malversació per la causa contra l´1-O que tenen dos dies per pagar una fiança de 2,1 milions d'euros



Tot i no reconèixer el delicte, els hem d'ajudar a pagar-la!



Fes l'aportació que puguis