Torra marxa d'un acte perquè l'ambaixador nega que hi hagi presos polítics

El president de la Generalitat, Quim Torra, juntament amb la delegació catalana que l'acompanyava, va abandonar dimecres a la nit un acte a Washington mentre l'ambaixador espanyol als Estats Units, Pedro Morenés, pronunciava el seu discurs durant la recepció oficial d'inauguració del festival cultural Smithsonian Folklife, en el qual participa com convidada Catalunya. Arran del fets, Torra va exigir la dimissió de l'antic ministre de Defensa del PP pel discurs «absolutament intolerable i ofensiu».

Segons va informar la Generalitat, l'abandonament de Torra es va produir «davant el grau d'insult al qual ha arribat» Pedro Morenés, que va ser ministre de Defensa en un govern del PP.

Segons el cap de l'executiu català va assenyalar que durant la seva intervenció a l'acte ell s'havia referit «als presos polítics i als exiliats de manera correcta i respectuosa», però, «desafortunadament després Pedro Morenés ha fet un discurs intolerable i ofensiu, per a mi, com a president, perquè m'ha titllat públicament de mentider, i per al nostre país, perquè ha posat en qüestió l'existència de presos polítics».

«A Espanya no hi ha presos polítics (...), hi ha uns polítics que, malgrat haver estat reiteradament advertits pels seus propis serveis jurídics, van decidir recargolar el Reglament del Parlament i violar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Constitució», va dir Morenés, segons testimonis de l'acte recollits pels mitjans.

Davant aquest fet, Quim Torra va abandonar la sala al mig del discurs de Morenés, igual que la delegació de la Generalitat i altres catalans participants en el Festival que es trobaven a l'acte.

Tant Morenés com Torra havien de tornar a prendre la paraula ahir, durant la cerimònia inaugural del Festival, però finalment l'Smithsonian va decidir a última hora cancel·lar els seus discursos.

El diputat del PDeCAT al Congrés Jordi Xuclà va qualificar d'«inacceptable» el comportament de l'ambaixador a Washington, Pedro Morenés, durant l'acte de Washington i va demanar que comparegui per donar explicacions.

En declaracions als periodistes al Congrés, Xuclà va acusar Morenés d'haver fet «un discurs polític de rèplica a un càrrec electe», en referència a Torra, i va assegurar que es tracta d'un «comportament inadequat».

El diputat garrotxí va recriminar que l'ambaixador i exministre de Defensa hagi aprofitat una tribuna «per fer un discurs inapropiat».

Xuclà li va dir a Morenés que si «té malenconia de la seva etapa política» es presenti a les eleccions i li va recordar que si és ambaixador no pot «fer discursos de contraprogramació política».



Borrell i Calvo defensen Morenés

El Govern de Pedrto Sánchez va defensar però l'actuació del diplomàtic. El ministre d'Afers exteriors i Cooperació, Josep Borrell, va defensar ahir des del Marroc a l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, Pedro Morenés, enfront del president català, Quim Torra: «No podia romandre impassible davant els atacs dirigits contra Espanya i el seu sistema judicial».

En opinió de Borrell, aquest incident «es veia venir» perquè, va precisar, «des que va arribar a Washington el senyor Torra va començar a efectuar declaracions atacant molt durament a la qualitat democràtica d'Espanya, al seu sistema judicial, qualificant la Diplomàcia espanyola de tenebrosa i altres adjectius qualificatius per l'estil».

Per això, el ministre d'Exteriors considera que «l'ambaixador va dir el que havia de dir» ja que «cap ambaixador d'Espanya pot romandre impassible davant dels atacs que el senyor Torra va dirigir a Espanya, als seus sistemes polítics, parlant de presos polítics, de repressió».

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, va acusar Torra de «parlar de presos polítics que no existeixen», un fet que «deteriora molt el prestigi d'una democràcia com la nostra, que està contrastada al món i és garantista». Segons Calvo, «és convenient que ningú amb càrrecs institucionals digui dins o fora [de l'Estat] el que no és real ni legal al nostre país», va dit.

També el president de Ciutadans , Albert Rivera,va assegurar que l'ambaixador d'Espanya a Washington, Pedro Morenés, «va fer bé» en respondre ahir al president de la Generalitat, Quim Torra.