Cuixart: "Acostar els presos és complir la llei, en cap cas és una concessió vàlida en democràcia"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, assegura que l'acostament de presos seria una millora per a les famílies però afirma que no s'ha d'oblidar que "és complir la llei" i "en cap cas és una concessió vàlida en democràcia".

En una carta enviada a El Periòdico des de la presó de Soto del Real, Cuixart insisteix que la seva llibertat "no és una moneda de canvi" i fa una crida al diàleg com a "instrument de construcció de societats madures". Malgrat això, alerta que "qualsevol solució política duradora no pot ignorar ni construir-se en contra de la voluntat democràtica de la ciutadania de Catalunya".

"Sabeu que no sóc una persona de retrets, però tenir això present ens pot ajudar a aplanar el camí del diàleg", insisteix. A la missiva, també recorda les visites de líders polítics que ha rebut en els darrers mesos i setmanes i entre les quals hi ha la de Pablo Iglesias, Jaume Asens, Roger Torrent, el president Quim Torra o Ada Colau.