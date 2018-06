Dos detinguts per falsificar receptes per comprar medicaments utilitzats en una droga

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 23 de juny a Mataró un home i una dona, de 54 i 38 anys, com a presumptes autors de 141 delictes de falsedat documental, un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, un delicte d'estafa al Servei Català de la Salut i un delicte de furt. Els dos arrestats pertanyien a un grup format per quatre persones, dues de les quals estan en cerca i captura, una per vendre les respectes mèdiques en blanc i un home per robar la bossa de mà a una metgessa amb el seu segell professional dins. Els dos detinguts es dedicaven a falsificar receptes mèdiques que adquirien a la dona que està en cerca i captura, les omplien amb informació falsificada i els hi posaven el segell professional que el quart implicat havia robat. Les recepten eren per a medicaments amfetamínics i benzodiazepines. Tots aquests medicaments generen una forta addició i alguns d'ells es relacionen amb la composició de la droga 'karkubi', molt popular al Marroc. L'ús final dels medicaments era, presumptament, la venda il·lícita.

Els fets es remunten a mitjans d'abril quan els agents del Grup de Delinqüència Urbana van aturar dues persones, amb nombrosos antecedents. Durant l'escorcoll, els van trobar diverses receptes que semblaven falsificades. Una d'elles, a més, estava en blanc, i els van localitzar 410 pastilles de la famílies de les amfetamines i de les benzodiazepines.

Davant la possibilitat que les receptes fossin falses i que, per tant, la medicació s'hagués obtingut de manera il·lícita, es va intervenir tot el material i es va iniciar una investigació en col·laboració amb l'Àrea de Farmàcia del Servei Català de la Salut.

Els agents van determinar que les receptes intervingudes pertanyien a dos talonaris sostrets l'octubre de 2017 a l'àrea d'Urgències de l'Hospital de Blanes i que cada talonari contenia, aproximadament, un centenar de receptes.

Els investigadors van saber també que s'havien confeccionat com a mínim 141 receptes falses. El Servei Català de la Salut va comprovar que entre els mesos de febrer i abril s'havia dispensat, en les diferents farmàcies afectades, medicació per valor de 665 euros. Malgrat això, no descarten que les falsificacions s'haguessin iniciat abans i que, per tant, el valor tota sigui superior.

Les farmàcies en les quals adquirien els productes se situen a l'àrea compresa entre Pineda de Mar i Barcelona ciutat.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions per aquest fets.

Els arrestats van passar a disposició judicial el 25 de juny i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs per a tots dos.