ERC promet "fer real" l'autodeterminació sense renunciar a la "desobediència"

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat avui que l'independentisme podrà "fer real la república a partir de fer real el dret a l'autodeterminació", mitjançant negociacions amb l'Estat i mediació internacional, sense renunciar a la "desobediència civil".

"L'autonomisme s'ha acabat. Estem en una nova fase que és el republicanisme", ha sostingut durant la seva intervenció en l'obertura de la Conferència Nacional que la formació republicana celebra aquest cap de setmana en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat per definir la seva estratègia futura.

Vilalta ha assenyalat que els republicans temptejaran qualsevol via "democràtica i pacífica" que pugui ser útil per implementar "la república catalana", una porta oberta que han inclòs en el text de la ponència que se sotmetrà a debat després de les esmenes dels militants al primer text, que relegava la via unilateral.

ERC, per tant, no renuncia a "cap via" democràtica per assolir la independència: "Les explorarem totes", ha recalcat.

La portaveu ha retret al president del Govern, Pedro Sánchez, que parlés de "girar full" de l'1 d'octubre, una fita que ha reivindicat com "moment fundacional" de la "república".

En aquest sentit, ha seguit el fil iniciat pel president de la Generalitat, Quim Torra, que aquesta setmana va defensar que s'ha de "crear un altre 1-O", un altre "moment" en que l'independentisme sigui fort per "fer efectiva la república catalana".

"Preparem-nos. Sortim d'aquí més forts i més convençuts perquè vindran nous 1 d'octubre. Crearem les condicions perquè vinguin nous 1-O i perquè es facin reals. I aquesta vegada, quan arribin aquests nous 1-O, els guanyarem. No tingueu cap dubte", ha resolt.

La conferència nacional ha arrencat amb crits de "llibertat", després que el líder d'ERC en l'Hospitalet, Antoni García, hagi reclamat l'excarceració dels presos sobiranistes, entre els quals es troba el president dels republicans, Oriol Junqueras.

A continuació, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha llegit una carta de Junqueras, que ha cridat al sobiranisme a treballar amb "més eficàcia i menys soroll" i ha reivindicat l'"orgull" de pertànyer a ERC, atès que "ningú ha donat tant i ningú no està pagant un preu tan alt" per defensar l'1 d'octubre i el dret dels catalans "de decidir el seu futur".

També han llegit missatges d'altres membres d'ERC en presó preventiva, com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exconsellera de Treball Dolors Bassa i l'exconseller d'Afers Estrangers Raül Romeva.

Les primeres files del lloc on s'ha celebrat l'acte estaven copades pels primers espases del partit, entre ells l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, el cap de files al Parlament, Sergi Sabrià, i l'eurodiputat Joan Solé, entre d'altres.

Vilalta ha defensat que el partit està "fort" malgrat que "l'han intentat escapçar" i ha indicat que, des de tardor, han sumat 1.250 nous militants.