Gabriel aconsegueix el permís de residència a Suïssa per cinc anys

L'exdiputada de la CUP exiliada a Suïssa, Anna Gabriel, ha aconseguit el permís de residència a Suïssa per 5 anys, segons la seva mare Maribel Sabaté. Sabaté va explicar que li va arribar la setmana passada i que això donarà a la seva filla «la tranquil·litat d'optar a llocs de treball o presentar-se a convocatòries a les quals fins ara li era més difícil accedir». La mare de Gabriel va detallar que l'exdiputada «no ha parat quieta des que va arribar a Suïssa al febrer, entre col·laboracions amb entitats i cursos d'anglès» i que «aviat també començarà un doctorat a la Universitat de Ginebra«. Sabaté va explicar que el dia que la seva filla li va dir que marxaria va ser el més dur de la seva vida. «Jo no vull passar ni un dia de la meva vida en una presó amb unes relíquies franquistes que et volen humiliar, que et volen fer dir el que no sents, i jo no vull passar per aquest tràngol», li va dir Gabriel .

Des que Anna Gabriel va marxar a Suïssa, Maribel Sabaté parla amb la seva filla amb un telèfon mòbil que li van donar expressament per parlar amb ella.