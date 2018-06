Junqueras: Els discursos nacionalistes excloents són el camí més ràpid per tornar a l'autonomisme

"Les estridències, les proclames brandades i buides, els discursos nacionalistes excloents són el camí més ràpid per tornar a ser una minoria sorollosa, per tornar a l´autonomisme". Així de contundent s'ha mostrat el president d'ERC, Oriol Junqueras, en una carta que ha fet arribar des de la presó d'Estremera, i que ha llegit el portaveu adjunt del partit al Congrés, Gabriel Rufián, en la Conferència Nacional dels republicans, aquest dissabte al matí a La Farga de l'Hospitalet. Junqueras també ha asseverat que vol una ERC "forta i cohesionada" capaç d'interloctuar amb totes les "formacions democràtiques" per "establir ponts i un diàleg sencer". D'altra banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha llegit un text de Dolors Bassa -empresonada a Alcalá-Meco-, i la titular de Salut, Alba Vergès, un altre de Carme Forcadell -a la mateixa presó. El cap d'Exteriors, Ernest Maragall, ha llegit una carta del seu antecessor al càrrec, Raül Romeva -tancat a Estremera.

Junqueras també ha reivindicat el paper d'ERC els darrers mesos i ha advertit que el partit no pot rebre "cap lliçó de dignitat ni patriotisme" des de dins l'independentisme. En aquesta línia, el president de la formació ha subratllat que a Esquerra són els "únics" que han sumat nous actors polítics i socials: "No som els de la fe dels conversos, som els que sabem que només s´avança quan es treballa per avançar, quan s´és efectiu i no efectista", ha sentenciat. "Cap partit, cap, ha donat tant per arribar fins aquí, per la llibertat. I cap n´està pagant un preu tan alt", ha constatat. Junqueras també ha demanat que ERC no es deixi atrapar en el "frontisme" que l'empetiteix i que divideix el país.

El president d'Esquerra també ha fet notar que, des d'Estremera, els "encesos debats" sobre el camí a seguir penen un "altre sentit". Junqueras ha lamentat que el partit hagi hagut d'aguantar "infàmies i acusacions", des de "covardia" a "pactes secrets" amb el PP. En contraposició, el líder republicà ha assegurat que els primers a dir que no dubtarien a fer fora del govern espanyol els responsables "d´ordenar pegar la gent l´1 d´octubre", mentre "altres especulaven un altre cop", va ser la gent d'ERC.

De fet, Junqueras ha tret pit del seu partit en considerar que Esquerra es va haver de "carregar tota la feina i responsabilitat a l´esquena" al juliol del 2017 per "salvar" l´1-O. "Hem hagut de fer una campanya amb el cap de llista a la presó, l´únic cap de llista privat de fer campanya", ha recordat Junqueras, en referència a ell mateix.

L'exconseller d'Economia també ha destacat que Esquerra va "allargar la mà als companys que dubtaven davant l´adversitat", i que els va ajudar a seguir endavant "quan s´han trobat sols". Junqueras també ha afirmat que el partit va treballar per recuperar el Govern "des del primer dia" i que "no ha dubtat un instant" a fer caure l'executiu espanyol de Mariano Rajoy, responsable de "tota la repressió i malifetes, el 17 d´agost, el 20 de setembre o l´1 d´octubre".

Finalment, l'exvicepresident del Govern també ha insistit que com menys persones sumi el projecte republicà més fàcil serà impedir la construcció d'un país "en pau i en llibertat". "A treballar, tothom, amb eficàcia, menys soroll i més eficiència si el que de debò volem és la República Catalana", ha rematat Junqueras.



Dard de Rufián a Cs

Després de llegir la carta de Junqueras, Rufián s'ha dirigit a la militància d'ERC per etzibar -en castellà- que Cs no representa els treballadors murcians, gallecs, andalusos o extremenys que van arribar a Catalunya ara farà 50 o 70 anys: "Són la representació dels senyorets que els van fer fora a patades", ha opinat.