L'Estat diu que es compleixen els requisits pel trasllat a Catalunya dels presos

La ministra portaveu, Isabel Celaá, no va concretar en quina ordre ni en quines dates es procedirà al trasllat dels presos independentistes a Catalunya, però ha afirmat que es compleixen els requisits perquè es produeixi. La portaveu va explicar que es donen els dos requisits per procedir al trasllat d'un pres, una vegada concloses les diligències judicials, com són que el reclús sol·liciti el canvi de presó i que un informe d'Institucions Penitenciàries doni el vistiplau a l'«arrelament» d'aquesta persona al lloc al que demana moure's.

«Com sabran, Llarena ha afirmat que ha conclòs amb les diligències, per tant, es procedirà al trasllat d'aquestes persones a presons catalanes», va dir la ministra, encara que va agregar que el Govern central desconeix «en quina ordre ni dia» es farà. El mateix va dir el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui va assegurar que es procedirà al trasllat «en els propers dies».