Puigcorbé nega les acusacions de l'informe i denuncia un «linxament»

El ja regidor no adscrit de l'Ajuntament de Barcelona Juanjo Puigcorbé ha negat que siguin certes les afirmacions d'un informe de la Diputació de Barcelona que l'acusen de maltractament laboral. Puigcorbé va assegurar que els comentaris de l'informe confidencial «no diuen la veritat» i ha denunciat un «linxament públic». És per això que l'actor ha decidit seguir com a regidor no adscrit tant al consistori com a la Diputació fins al final del mandat.

Puigcorbé va lamentar que ERC s'hagi «precipitat», en trencar relacions amb ell i expulsar-lo del grup municipal, i ho ha atribuït als «nervis comprensibles» amb la proximitat de les eleccions municipals. Amb tot, ha instat el partit a reconsiderar la situació.

El regidor es va mostrar «perplex» i va explicar que se li va dir que si dimitia, l'informe «no sortiria a la llum». «Primer no vaig voler esquitxar a ERC, però tinc el dret i l'obligació de defensar-me de coses que no són certes», va afirmar per justificar el seu pas a regidor no adscrit.

A més, Juanjo Puigcorbé va treure pit de la seva feina feta a la Diputació i va posar d'exemple que més d'un centenar de professionals de la cultura han donat suport al seu «tarannà» i a la «feina cultural».