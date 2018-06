Sánchez, a Torra: «Quin bé fa als catalans la brega als EUA?»

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar que «entre el diàleg i la brega» el seu govern «escull el diàleg». «El que s'ha de preguntar Torra és quin bé fa als catalans que representa traslladant aquesta mena de brega als EUA i què hi guanya Espanya en termes de reputació», va afirmar sobre l'incident entre el president de la Generalitat i l'ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, aquesta setmana.

«De veritat hi guanyen alguna cosa?», es va preguntar, tot insistint que «és hora d'anteposar el diàleg». «És una crisi política que necessita molta política, intel·ligència i molta paciència», va assenyalar, reivindicant «posar la mirada llarga» i no en el curt termini. Si no és així, va advertir, s'estarà fent un «flac favor» a tots aquells que «volen passar pàgina», que segons Sánchez són la majoria de catalans i espanyols. «Volen tenir una relació molt més normal, que és el que passa al carrer; el que passa al carrer és el que ha de passar a la política», va concloure.

«Entre el diàleg i la brega, aquest Govern escull el diàleg, però això no significa que no siguem ferms en la defensa de la reputació internacional d'un Estat social, democràtic i de dret com l'espanyol», va afirmar el cap de l'Executiu.

Segons el seu parer, «qui dialoga és qui té conviccions fermes», fet pel qual va instar el president de la Generalitat a reflexionar sobre la seva actitud després de les seves dures crítiques a Espanya i el seu distanciament amb l'ambaixador a Washington.

«La pregunta que s'hauria de fer Torra és quin bé fa als catalans als que representa traslladant aquest tipus de bronca als Estats Units i què guanya Espanya també amb això. De veritat guanyem alguna cosa en termes de reputació i imatge?», va insistir Pedro Sánchez.

Per part seva, el president de la Generalitat va lamentar que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, hagi donat suport a l'ambaixador espanyol als Estats Units. A través del seu compte de Twitter va respondre al ministre que pren «deguda nota» d'aquest suport. Torra va demanar la dimissió de Morenés en considerar «insultant» el seu discurs en la recepció en el marc del festival Smithsonian a Washington.

«La realitat del seu sistema polític és que criminalitza l'autodeterminació de Catalunya i manté polítics i líders socials demòcrates i pacífics a la presó i a l'exili. Per això volem marxar del seu sistema polític», va afegir Torra. El ministre havia piulat també a través de Twitter que Morenés havia explicat «la realitat del sistema polític» i que «cap ambaixador d'Espanya pot romandre impassible davant els atacs de Torra al sistema democràtic».



Arrimadas: «Torra fa el ridícul»

Paral·lelament, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar que el nacionalisme català està sol a nivell internacional i va afegir que Torra fa el «ridícul» quan surt d'Espanya, com es va demostrar a Washington, on li «van cantar les veritats».