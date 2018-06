El TSJC no considera delicte d'odi incitar els hotels a no acollir policies

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha assegurat que el delicte d'odi de l'article 510 del Codi Penal només es pot aplicar contra aquells que inciten a la discriminació de col·lectius vulnerables, però no pas als que critiquen o amenacen els cossos policials. Ha justificat la no admissió a tràmit d'una querella presentada per la fiscalia contra el diputat d'ERC Ferran Civit que el 2 i 3 d'octubre va publicar diversos tuits instant a l'expulsió dels policies espanyols i guàrdies civils que s'allotjaven en hotels de Catalunya per impedir el referèndum.

Els dies 2 i 3 d'octubre, Civit va publicar cinc tuits successius al seu compte «dirigits a una generalitat de persones no identificades» amb els que «pretenia» que els policies espanyols i els guàrdies civils allotjats en diversos hotels de Catalunya «fossin expulsats» dels establiments, «si fos necessari, fent soroll durant tota la nit al voltant dels seus allotjaments per no deixar-los dormir o difonent entre els turistes que estiguessin allotjats als hotels o que tinguessin pensat fer-ho que es tractava de 'repressors que agredeixen a pacífics demòcrates'". També va escriure crítiques negatives dels establiments a les xarxes socials i en webs especialitzades, i va publicar el nom de quatre d'aquests hotels.

Segons el fiscal, aquests tuits pretenien «intimidar o atemorir» els agents policials, però el tribunal creu que cal acreditar, almenys indiciàriament, que la intenció última de Civit era fomentar la discriminació.