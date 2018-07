Cuixart, sobre l'acostament dels presos: «És complir la llei, en cap cas és una concessió vàlida en democràcia»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, assegura que l'acostament de presos seria una millora per a les famílies però que no s'ha d'oblidar que «és complir la llei» i «en cap cas és una concessió vàlida en democràcia». En una carta enviada a El Periódico, Cuixart comença afirmant que cada trobada a la presó és una «explosió d'emocions», especialment les que rep de la família, i recorda la visita que dilluns li van fer Pablo Iglesias i Jaume Asens. «Vaig tenir l'oportunitat de conversar amb dos homes bons, dues persones amb qui m'uneixen un munt de coses: entre les quals, el respecte absolut a la llibertat d'expressió i a la defensa de la democràcia».

Cuixart recorda a la missiva unes paraules de Josep Ramoneda afirmant que «el problema és que alguns dirigents polítics de l'Estat espanyol entenen la llibertat d'expressió com una concessió més que com un dret». Així, afegeix, mentre els drets es defensen, «les concessions es poden retirar». «Sabeu que soc una persona de pocs retrets, però tenir això present ens pot ajudar a aplanar el camí del diàleg», insisteix. En aquest sentit, el president d'Òmnium assegura que per «empatitzar amb les diferents parts» cal «reforçar el valor de la llibertat d'expressió».

A la carta, també recorda les altres visites que ha rebut al llarg d'aquests gairebé nou mesos que porta a la presó. Entre aquestes la de president del Parlament, Roger Torrent, la de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la del president de la Generalitat, Quim Torra. I cita unes paraules que el filòsof i eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras va dir als seus alumnes el darrer dia de classes a la Universitat de Girona (UdG): «Procureu ser rigorosos en el vostre pensament i estigueu sempre al costat dels més dèbils».

Cuixart també diu que li agradaria mantenir una conversa amb el líder del PSC, Miquel Iceta. «Escoltar-nos els uns als altres és el millor punt de partida», insisteix. «El diàleg és un instrument de construcció de societat madura, basada en el respecte absolut als drets, les llibertats i la democràcia», afegeix. En aquest sentit, diu que «qualsevol solució política duradora no pot ignorar ni construir-se en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya».

El líder d'Òmnium acaba la missiva recordant la carta que Luther King va enviar des de la presó de Birminghan l'any 1963 en la qual va dir que «hem de saber encaixar la decepció més infinita, però mai podem perdre l'esperança infinita». I afegeix, a tall de postdata, que «l'acostament de presos no ens pot encegar». «Seria una millora per a les nostres famílies, però no oblidem que és simplement complir la llei, en cap cas una concessió vàlida en democràcia. La nostra llibertat no és una moneda de canvi».