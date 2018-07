Colau diu que farà «l'impossible» perquè els migrants no vagin a un centre d'internament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar ahir que la capital catalana rebrà «amb els braços oberts» els 60 migrants rescatats per l' Open Arms a les costes de Líbia, després que el govern espanyol donés llum verd a l'ONG per desembarcar-los al Port de Barcelona. El vaixell de salvament està previst que arribi dimecres a les onze del matí. «Un cop estiguin aquí els atendrem el millor que puguem i també farem tot el possible perquè no acabin al CIE», va afirmar Colau a Catalunya Ràdio.

«Fa temps que demanem el tancament del CIE de Barcelona perquè és un forat negre dels drets humans i un fracàs que només serveix per causar dolor i patiment», va assenyalar l'alcaldessa de Barcelona, que va recordar que han portat als tribunals el tancament del CIE –de competència estatal- i estan pendents de resolució. Paral·lelament, Colau va puntualitzar que Barcelona ja ha acollit prop de 500 migrants en els darrers quinze dies –majoritàriament arribats en pastera a les costes d'Andalusia- i va denunciar que estan afrontant la situació «en soledat i amb recursos propis».

L'Ajuntament de Barcelona està ultimant els preparatius per atendre els 60 immigrants. Fonts del consistori van explicar que, després de desembarcar, els migrants rebran les atencions bàsiques mèdiques, d'alimentació i d'allotjament. Posteriorment, tècnics municipals mantindran entrevistes amb cadascun d'ells per conèixer el perfil dels immigrants, les seves necessitats i els recursos i habilitats de què disposen, mentre que els menors no acompanyats seran derivats als serveis de menors de la Generalitat.

L'ajuntament oferirà suport jurídic gratuït a tots aquells que desitgin sol·licitar asil polític i els facilitarà la seva entrada en el programa estatal que el gestiona. Tenint en compte que alguns dels immigrants rescatats no desitjaven que el seu destí final fos Espanya, l'Ajuntament de Barcelona els ajudarà també a contactar amb familiars o coneguts en altres països europeus.

Per la seva banda, la diputada de Cs Sonia Sierra va aplaudir que el Govern central hagi donat llum verd perquè els 60 migrants rescatats per l'Open Arms a les costes de Líbia puguin desembarcar al Port de Barcelona. La parlamentària de Cs, però, va reiterar que cal ajuda econòmica i logística per part d'Europa, a més de «solidaritat i responsabilitat», i una resposta «conjunta» de la comunitat internacional. Així mateix, Sierra va preguntar al president espanyol, Pedro Sánchez, quina política migratòria executarà la Moncloa. Cs manté així la mateixa posició que va tenir amb l'arribada dels immigrants de l' Aquarius al port de València, ara fa unes setmanes.

L'eurodiputat del PSC Javi López, per la seva banda, va reivindicar que el Govern central «està capitanejant una posició constructiva, positiva i solidària de la crisi migratòria». L'eurodiputat del PSC va criticar l'«actitud mesquina de Salvini i el Govern italià amb un tancament de ports contrari a la legalitat internacional i els compromisos europeus».