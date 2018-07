ERC aposta per un referèndum negociat però no descarta la unilateralitat

Les bases d'Esquerra Republicana van aprovar ahir el nou full de ruta del partit, que prioritza la negociació amb Madrid i aposta per un referèndum acordat amb l'Estat. Tot i això, la nova estratègia política dels republicans també passa per no renunciar a la «unilateralitat» per tal d'implementar la República. Un 95,5% de les bases d'Esquerra va votar a favor de la ponència política, que va rebre 511 vots positius, 6 en contra i 19 en blanc, durant la Conferència Nacional d'ahir a la Farga de l'Hospitalet.

El full de ruta concreta que l'opció dialogada és la «preferida» i «desitjada» per ERC, però afegeix que el procés «multilateral» ha de considerar «qualsevol escletxa d'oportunitat» per fer efectiva la República, si l'«enrocament de l'Estat» perdura. Finalment, el nou document també reivindica l'1-O i la declaració d'independència del 27-O.

D'aquesta manera, ERC aposta per ampliar la base sobiranista per tornar a declarar la independència, a poder ser després d'una negociació pactada amb l'Estat, i a través d'un nou referèndum, aquesta vegada acordat amb Madrid.

Esquerra indica en el document que l'1-O és el «moment fundacional» de la República, i que ara és el moment de materialitzar-la «per vies pacífiques i democràtiques». Així mateix, el full de ruta del partit liderat per Oriol Junqueras remarca que el referèndum de fa nou mesos és el «dia de la victòria davant la violència de l'Estat».

Amb la mateixa vehemència va expressar-se l'adjunt a la presidència del Govern, Pere Aragonès, durant la Conferència Nacional del partit, que va constatar que «No renunciem a cap camí pacífic i democràtic. Volem que el camí sigui el més ampli possible i que al cim hi pugi tothom, no deixarem ningú enrere», va garantir. A més, Aragonès va assenyalar que calen majories «imbatibles i molt àmplies» perquè la República sigui per a tothom: «Hem de ser més i més forts, especialment davant un Estat que no vol sotmetre's al veredicte de les urnes i que ataca la dissidència», va apuntar.



Diàleg sense oblidar l'1-O

Pel que fa a la reunió del president Quim Torra amb Pedro Sánchez que tindrà lloc el proper 9 de juliol, Aragonès va advertir Sánchez que el Govern no renunciarà «mai» al dret de Catalunya a l'autodeterminació ni tampoc a l'1-O en la taula de diàleg. A més, va deixar clar que, de fet, la conversa amb Madrid ha de ser «especialment» sobre l'1-O, l'autodeterminació i la sobirania de Catalunya: «No ens trobaran en un diàleg que ho exclogui, ningú pot obrir un diàleg demanant que oblidem l'1-O».

Així, el vicepresident del Govern va interpel·lar directament Sánchez per reiterar que, si cal, la taula de negociació serà «sense condicions», però també sense renúncies: «De la mateixa manera que nosaltres no els demanem a ells que renunciïn a les seves posicions, que no ens demanin que ho fem nosaltres», va reclamar el vicepresident del Govern.

Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, va apostar per «assumir riscos», i va avisar que «ningú» no pot demanar a ERC que faci «gestos simbòlics» si aquests no van acompanyats d'una «ferma voluntat d'executar-los i fer-los efectius fins al final».



Municipals sobiranistes

D'altra banda, el secretariat nacional de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) va proposar ahir celebrar unes «municipals republicanes» de cara a les eleccions municipals del 2019 a les ciutats de més de 25.000 habitants. L'objectiu de la proposta és aconseguir el màxim nombre d'alcaldies independentistes possible, garantir la unitat d'acció i fer efectiva la República, segons un comunicat de l'entitat que presideix Elisenda Paluzie. Les primàries s'obririen a candidats de la societat civil i de partits. Els socis de l'organització ratificaran la proposta en una consulta telemàtica durant les pròximes setmanes.