El govern espanyol inicia el procés de trasllat dels presos independentistes a Catalunya

El govern espanyol ja ha iniciat el procés per al trasllat dels presos independentistes a Catalunya, segons han confirmat a l´ACN fonts de La Moncloa i de la Generalitat, que ja ha rebut la comunicació oficial d´aquest trasllat en els casos d´Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Els altres tres polítics independentistes empresonats per ordre del jutge Llarena, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, estan pendents que el magistrat respongui la petició d´informació que Institucions Penitenciàries ja li ha fet arribar aquest dilluns per conèixer si té diligències pendents o bé si –com en la resta de casos- no s´oposa a l´acostament.

Segons fonts pròximes al govern espanyol, aquest procés s´ha iniciat aquesta mateixa tarda però els presos no arribaran a les seves presons de destinació fins dimecres o dijous. "Entenem que durarà diversos dies", han apuntat. El diari ´El País´ afirma que aquest dilluns estarien essent concentrats en una presó per fer el trasllat en grup o bé dimarts o dimecres, i que un cop a Catalunya se´ls situï primer en una sola presó per, després, portar-los als centres més pròxims a les seves llars.

El procés de trasllat s'ha iniciat ja i permetrà que sis dels nou polítics presos als centres de Madrid puguin estar a prop de les seves famílies i de les defenses que han de preparar el judici. Fins avui, els presos estan repartits en tres centres: Soto del Real (Jordi Sànchez i Jordi Cuixart), Alcalà-Meco (Dolors Bassa i Carme Forcadell) i Estremera (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull).

De moment, el trasllat els afecta a tots menys a Forn, Rull i Turull. Segons fonts del Ministeri de l'Interior és així perquè en els sis primers casos s'han complert els requisits necessaris per a fer efectiu l'acostament, mentre que els tres restants "seran traslladats més endavant" perquè els tràmits "encara no s'han acabat" fruit del fet que les seves defenses ho van demanar més tard.

Arribaran a les seves presons entre dimecres i dijous

El procés s'ha iniciat aquesta tarda, però el trasllat no és directe. El Ministeri de l´Interior els podria concentrar aquest dilluns a una sola presó, però segons fonts pròximes a Fernando Grande Marlaska no arribaran fins als seus centres de destinació fins dimecres o dijous. Podrien fer una aturada a Saragossa o bé passar una nit a Barcelona abans d'arribar als centres designats. De moment ha transcendit que Dolors Bassa ha demanat anar a la presó de dones de Girona, Jordi Sànchez a Quatre Camins, Romeva a un centre de Barcelona sense especificar i Cuixart i Junqueras a Brians II.

Tot plegat després que el dimecres de la Setmana passada la Sala d´Apel·lacions del Tribunal Suprem confirmés la interlocutòria de processament dels 25 investigats en aquesta causa per delictes de rebel·lió, desobediència i malversació, fet que dona pràcticament per tancada la instrucció a l´espera de l´inici del judici. A partir de dijous, i un cop rebudes les peticions de les defenses, l´executiu ja va anunciar que iniciava els tràmits per a aquest acostament. En primer lloc elaborant els informes de cada centre, demanant el criteri al jutge Llarena i sotmetent el cas a les Juntes d´Avaluació dels centres.