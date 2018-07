L'Aeroport del Prat es «prepara» per a les vagues de pilots i controladors que hi puguin haver a l'estiu

L'Aeroport del Prat s'està "preparant" per afrontar les vagues de controladors i pilots que hi puguin haver al llarg de l'estiu. Així ho ha assegurat la seva directora, Sònia Corrochano, aquest dilluns durant la inauguració de la ruta d'Ethiopian Airlines que connectarà Barcelona i la capital d'Etiòpia, Addis Abeba. Corrochano ha dit que l'aeroport treballa per atendre la "contingència", però ha recordat que encara cap vaga és "una realitat". A més, ha afirmat que s'ha "notat" la desconvocatòria de la vaga de controladors a Marsella, que ha causat nombroses cancel·lacions durant les darreres setmanes.

La directora de l'aeroport del Prat ha apuntat que la principal conseqüència de les vagues són els retards en els vols. És per aquest motiu que ha explicat que estan treballant especialment per tal que les "esperes siguin el més bones possibles" i per atendre les famílies que viatgen amb nens o les persones amb necessitats especials.