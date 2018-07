Uns pares a judici per tancar la seva filla i obligar-la a casar-se

L'Audiència de Barcelona jutjarà avui uns pares i un germà per forçar la seva filla a contreure matrimoni amb un desconegut a l'Índia, a més de copejar-la i tancar-la sense donar-li de menjar.

Els delictes que se'ls imposen són els de detenció il·legal, delicte de coaccions, un delicte lleu de lesions i un delicte de maltractaments.

Aquests són uns fets que van ocórrer a la ciutat de Barcelona el 2017. La Fiscalia demana una pena de presó per als tres acusats de set anys i que indemnitzin la víctima amb 280 euros per les lesions.

Segons el fiscal, el 7 de maig del 2017, els acusats es van concertar perquè la víctima contragués matrimoni amb un home que era desconegut per a ella –matrimoni acordat entre famílies–, mentre ella es negava a viatjar a l'Índia per casar-se. Va ser colpejada per la seva mare i amb un intent d'ofegament amb un coixí per part del seu pare. La jove també va ser tancada a l'habitació sense facilitar-li cap tipus d'aliment, segons el fiscal.

La noia va estar tancada fins que, l'endemà, va llançar un tallaungles a un cotxe policial que passava pel carrer, aconseguint que la policia es personés i la tragués d'allà. El 15 de maig es va dictar la prohibició que els acusats s'apropin a 500 metres de la víctima durant el procediment, i ara es demana que siguin vuit anys.