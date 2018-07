Presó sense fiança per a 26 detinguts d'una organització criminal

El Jutjat d'Instrucció 2 de Terrassa ha decretat presó provisional sense fiança per a 26 detinguts en una investigació contra una organització criminal on hi ha hagut un total de 64 detinguts. A més, el TSJC decreta presó eludible amb fiança per a 21 persones i llibertat amb mesures cautelars per a 16 més. En la causa s'investiguen delictes d'organització criminal, robatori amb força en habitatges, contraban de tabac, tinença il·lícita d'armes i corrupció en apostes esportives.

En l'operació s'han practicat més de 70 entrades i escorcolls en cinc províncies espanyoles.