Aznar: «Presos colpistes estan essent traslladats a presons dirigides pels colpistes»

L´expresident del govern espanyol José María Aznar ha criticat aquest dimarts en una entrevista a Onda Cero que "presos colpistes estiguin essent traslladats a presons a Catalunya dirigides administrativament pels colpistes". Un "error greu" del govern espanyol "des del punt de vista de la nació espanyola i de l´Estat" que es pot atribuir també als que "no van intervenir aquesta autonomia per desarticular el moviment separatista", i que han permès, per tant, que "el moviment separatista segueixi viu". "Sincerament és una actuació amb conseqüències devastadores", ha afirmat Aznar, que ha atribuït la situació a l´operació diàleg dirigida per Soraya Sáenz de Santamaría quan era vicepresidenta del govern espanyol. Segons l´expresident espanyol, tot el que ha passat hauria de provocar "una reflexió" perquè "si els electors catalans constitucionalistes diuen que prefereixen a aquest senyor –en referència a Rivera- que al president del govern, aquest és un missatge molt fort".

Aznar ha afirmat que hi ha "un cop d´Estat sense resoldre" a Catalunya que "és la principal amenaça" que té l´Estat. "Estem vivint una circumstància política bastant insòlita: Espanya ha patit un cop d´Estat, el cop d´Estat no s´ha resolt ni s´ha desarticulat, s´ha produït una intervenció de l´autonomia i s´ha posat a disposició de la justícia alguns dels colpistes, però la intervenció ha estat per convocar eleccions un mes després del cop d´Estat que han tornat a guanyar", ha lamentat.

Ha atribuït aquests "errors" als "responsables" de l´operació diàleg "per fer Junqueras president de la Generalitat", és a dir, a Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, i ho ha contraposat al Pla Ibarretxe, que "es va desarticular". Segons Aznar, totes aquestes coses "desarmen la nació espanyola" i hi ha un cabdal polític "que s´està dilapidant", cosa de la que "ens penedirem".