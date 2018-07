Capella diu que els polítics presos no tindran cap tracte de favor

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat aquest dimarts al matí que els presos independentistes catalans no tindran cap tracte de favor fora de la normativa penitenciària un cop estiguin a presons catalanes. A més, ha dit que els propis presos ho han sol·licitat. De fet, Capella ha confiat en la professionalitat dels treballadors penitenciaris i diu que el trasllat a Catalunya no és una concessió sinó una mesura "d'humanitat" que beneficiarà sobretot les famílies. Respecte com es fa el trasllat, ha dit que la Guàrdia Civil no li ha garantit res, perquè la Generalitat "té la capacitat d'incidència que té", però el departament ha intentat que el trasllat fos directe, de presó a presó, i sense emmanillar-los.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Capella ha explicat que no té gaires detalls del trasllat a Catalunya de Junqueras, Romeva, Cuixart, Sànchez, Bassa i Forcadell perquè depèn del Ministeri de l'Interior i la Guàrdia Civil, i la Generalitat "té la capacitat d'incidència que té". Així, ha demanat que el trasllat fos directe, de presó a presó, i sense emmanillar, però no li han garantit. "Suposo que no volen donar cap diferenciació, tot i que també són possibles els trasllats extraordinaris", ha dit.

En tot cas, ha repetit que el trasllat no és cap "regal" del govern espanyol, ja que ella voldria els polítics en llibertat i ha demanat una mica "de comprensió i humanitat" al PP i Cs cap a les famílies dels presos i no "acarnissament". De fet, ha dit que el règim a les presons catalanes serà igual que a Madrid, tot i alguna petita diferència pel que fa a les comunicacions amb els fills petits, i sempre tenint en compte que el bon comportament pot suposar petites millores per a cada pres. A més, confia en la professionalitat dels treballadors penitenciaris, que "són de primera", i està segura que garantiran els drets i la dignitat dels polítics empresonats.

Capella ha explicat que ha visitat els presos gairebé cada setmana i que mai li han fet arribar cap queixa sobre el tracte rebut o li han demanat cap favor per millorar la seva situació. En canvi, sí que s'han mostrat preocupats per les seves famílies.

Sobre la tria de les presons de Lledoners i Puig de les Basses, Capella ha dit que s'ha fet en funció de les peticions dels propis polítics i valorant-se des de la Secretaria de Serveis Penitenciaris. De fet, els propis presos han tingut en compte l'opinió d'altres reclusos de les presons madrilenyes i el fet que puguin compartir cel·la o mòdul amb els seus companys polítics.