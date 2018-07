El Govern calcula no engegar l'oficina de Puigdemont fins d'aquí a dues setmanes

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha comentat aquest dimarts que no està previst que l'oficina que l'expresident Carles Puigdemont ha demanat obrir no es podrà posar en marxa fins, al menys, d´aquí a dues setmanes. I és que els tràmits s'han iniciat però el procés no és immediat.

«Això trigarà un parell de setmanes però ja tot està en marxa. La secretaria general del Departament de la Presidència ho està conduint tot com és habitual en els expresidents», ha comentat, tot afegint que ja hi ha iniciats els procediments per atorgar «seguretat» i «personal» a Puigdemont. El que no ha volgut definir, però, és on i com s'estructurarà l'oficina.