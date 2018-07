El Govern tramita el despatx i l'escorta per a Puigdemont

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, va informar ahir que ja estan treballant per activar una oficina d'expresident de la Generalitat a Carles Puigdemont i un equip de seguretat a l'estranger, ja que entén que la llei catalana no limita aquests serveis fora de les fronteres.

En una roda de premsa, Artadi va confirmar que Puigdemont va demanar al Govern de Quim Torra que li atorgui les prerrogatives que li corresponen per llei com a expresident de la Generalitat llevat del sou, ja que té nòmina com a diputat del Parlament.

La llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat estableix que el Govern ha de cobrir a cada expresident les despeses d'una oficina amb tres treballadors i un cotxe de representació amb xofer i serveis de seguretat.

Artadi va indicar que volen «complir la llei» i que entenen que aquesta «no especifica una limitació per la situació física de la persona», així que no veu impediment a aplicar aquests serveis fora d'Espanya.

La portaveu del Govern va dir que la «prioritat» és cobrir la seguretat de Puigdemont, qui des que va ser cessat la tardor passada no disposa d'escortes oficials designats per la Generalitat.

En aquest context, Artadi va explicar que ja està treballant amb el Departament d'Interior per definir quins agents dels Mossos d'Esquadra cobririen les tres places de forma oficial.



Ubicació de l'oficina

Pel que fa a l'oficina, va explicar que el Govern també treballa per activar-la, encara que deixa per més endavant la concreció d'on s'ubicarà, en un moment en el qual Puigdemont és a Alemanya però no descarta tornar a Bèlgica en el supòsit que la justícia germànica rebutgés la petició d'extradició a Espanya.

La portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, va assegurar ahir que la seva formació veu bé la petició de Carles Puigdemont per disposar de les prerrogatives d'expresident perquè li corresponen per llei.

En roda de premsa, va assegurar que «li correspon per llei, i si les lleis s'han de complir, també han de complir-se per a les persones que així ho demanen i ho sol·liciten». «Estarem al seu costat per ajudar-lo en el que calgui per aconseguir-ho», va afegir sobre sol·licitud, que s'ha començat a tramitar, segons va informar la portaveu del Govern, Elsa Artadi.

La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, va qualificar «d'indignant» que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, hagi reclamat les prerrogatives.

En un missatge a Twitter, la líder de Cs ha criticat que Puigdemont pretengui ara que tothom li pagui «un altre xiringuito», després de donar un «cop contra la democràcia i violar drets de milions de catalans, incomplir la Constitució, l'Estatut i resolucions judicials».

Per la seva banda, el líder de JxCat, Carles Puigdemont, va reclamar «unitat, fermesa i transversalitat» entre els «republicans sobiranistes» per superar les dificultats que queden fins a assolir la República.

En un vídeo que va publicar el compte oficial de JxCat, Puigdemont aposta per la «màxima igualtat» fins a fer efectiva la República. «Hem arribat fins aquí superant fites molt difícils i encara ens en queden, la manera més efectiva de superar-les és la màxima unitat i transversalitat», conclou al vídeo.