Mor la historiadora Eva Serra i Puig

Eva Serra i Puig, historiadora i militant històrica de l'independentisme, ha mort avui. Considerada una de les figures més destacades de la historiografia catalana actual, les seves principals línies de recerca foren la història agrària de Catalunya dels segles XVI i XVII i la història política i de les institucions catalanes d'aquests mateixos segles, en especial la seva vida parlamentària.



Molt compromesa amb l'independentisme català, durant els anys seixanta fou militant del Front Nacional de Catalunya, però el 1968 l'abandonà per a marxar al PSAN. El 1974 va participar en l'escissió del PSAN-P, que el 1978 es transformà en Independentistes dels Països Catalans. El febrer de 1977 fou detinguda tres dies amb la seva germana Blanca sota l'acusació de col·laborar amb ETA pm. Fou novament detinguda el 10 de juliol de 1980 sota la mateixa acusació i interrogada durant cinc dies a la Direcció General de Seguretat, però fou alliberada sense càrrecs. Membre i impulsora activa dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), el desembre de 1981 fou detinguda novament amb la seva germana Blanca, Pere Bascompte i Jaume Llussà, acusada de pertànyer a Terra Lliure, però fou alliberada sense càrrecs.



El 8 de juny de 1991 juntament amb Lluís Maria Xirinacs i Carles Benítez (ex Terra Lliure) va promoure l'Assemblea Unitària per l'Autodeterminació (AUA), que el 1993 s'integraria en l'Assemblea d'Unitat Popular.



El 2008 va rebre el Premi Justícia de Catalunya juntament amb el degà dels jutges de Lleida Eduard Enrech i Larrea.



La seva mort ha provocat un allau de reaccions entre els sectors independentistes





Ens ha deixat una dona, feminista, independentista, d' esquerres... una dona que ha fet história amb la seva vida de lluita constant, coherent i vehement, l' Eva Serra.

I sento una terrible i freda sensació de desamparament.... Eva , que el cami et sigui planer. — Gabriela Serra (@mgabriela_serra) 3 de julio de 2018

Hem de lamentar la mort d'Eva Serra, jurat del Premi Ferran Soldevila.

Gran persona i referent de la historiografia catalana, lluitadora per les llibertats i els drets nacionals. Sempre serà amb nosaltres. pic.twitter.com/QUhS9ACS5b — Fundació Congrés de Cultura Catalana (@FundacioCCC) 3 de julio de 2018