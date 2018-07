Puigdemont declina l'oferta de Pascal i no presidirà el PDeCAT

Carles Puigdemont ha declinat l'oferta de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, per a presidir el partit, tal com ha avançat 'Nació Digital' i han confirmat a l'ACN fonts de la formació nacionalista. El líder de JxCat prefereix centrar-se en la seva defensa jurídica a Alemanya, a l'espera que el tribunal de Schleswig-Holstein decideixi si l'extradita o no.

La decisió de Puigdemont obliga ara el PDeCAT a buscar alternatives a la presidència, que de moment sosté la candidata de Barcelona a les municipals del 2019, Neus Munté. El PDeCAT celebra els dies 20, 21 i 22 de juliol una assemblea on l'actual direcció té la intenció de sumar nous perfils a l'executiva. La primera opció era -fins ara- que Puigdemont presidís el partit, a més d'incorporar a la direcció els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn.