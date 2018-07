El síndic conclou que no hi ha «adoctrinament» a les aules catalanes

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va afirmar que «no hi ha un problema d'adoctrinament sistemàtic a les escoles catalanes», ja que «només contenen actuacions irregulars 10 de les 174 incidències presentades davant aquest organisme o davant el Ministeri d'Educació amb relació a l'1-O. Així ho va revelar Ribó durant la presentació de l'estudi «El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia de no adoctrinament», en el qual s'analitzen les 174 incidències rebudes. L'informe també revela que el 62,1% de les incidències es refereixen a fets que «no comporten irregularitat».