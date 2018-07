Agredeixen un membre dels CDR que gravava un home que retirava llaços grocs dels accessos a Lledoners

Els Mossos d'Esquadra han identificat aquest dimarts a la nit tres persones per agredir un integrant dels CDR que estava gravant un grup d'espanyolistes mentre retiraven llaços grocs dels accessos a la presó de Lledoners. Segons fonts policials, els fets van tenir lloc a la rotonda de la C-55 que va cap al centre penitenciari quan un grup de persones estava esborrant llaços grocs que hi havia pintats a l'espai públic amb dissolvent. Segons les mateixes fonts, la víctima, que es trobava a una assemblea convocada pels CDR davant de la presó de Lledoners, va anar cap allà per recriminar-los el que estaven fent i va començar-los a gravar. Davant d'això, tres persones que estaven al grup que treia llaços grocs van agredir la víctima a la cara. Els Mossos van identificar els tres presumptes autors per un presumpte delicte lleu de lesions i han obert diligències. El CDR de Manresa ha convocat un acte de protesta a partir de les onze del matí a l'entrada de Lledoners.