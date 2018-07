Aznar diu que el «cop d'Estat» segueix sense desarticular-se

L'expresident del Govern José María Aznar va afirmar que el «cop d'Estat sense resoldre» que es va produir a Catalunya és la «principal amenaça que té Espanya» i va afegir que la gestió de l'Executiu de Mariano Rajoy a Catalunya ha tingut «conseqüències devastadores». Per això, es va preguntar on estan els responsables de «l'operació diàleg», que, al seu parer, consistia a fer president de la Generalitat el republicà Oriol Junqueras, «avui a la presó».

En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, Aznar va admetre que els cops d'Estat «triomfen o fracassen» però estan vivint una «circumstància política bastant insòlita» perquè hi ha un «cop d'Estat que no s'ha resolt ni s'ha desarticulat». Així, va assenyalar que hi va haver una intervenció a Catalunya per «convocar unes eleccions» en què van tornar «a guanyar els colpistes».

I ara, va prosseguir, l'Executiu socialista va decidir que aquests «colpistes» siguin traslladats a presons de Catalunya que estan dirigides «administrativament pels colpistes». «A mi això em sembla un error molt gran, però sobretot des del punt de vista d'Espanya, de l'Estat i de les possibilitats de la nació espanyola», va afirmar.

Aznar va recordar que ja l'any 2015 va assistir a un Comitè Executiu del PP -aleshores encara era president d'honor del PP- i va cridar a una reflexió davant el que estava succeint a Catalunya, després que els electors catalans constitucionalistes apostessin principalment per el partit d'Albert Rivera. «No se'm va fer cas i avui el PP és un partit sense grup parlamentari. Va ser una pallissa formidable», va ressaltar. En aquest punt, es va preguntar per les responsabilitats d'aquesta caiguda del PP. «Qui són els responsables d'això? Qui van ser els responsables d'una operació de diàleg a Catalunya que al final consistia a intentar fer al senyor Junqueras, avui a la presó, president de la Generalitat? On són?», es va preguntar.



«Les condicions són molt clares»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar l'oferta que va fer la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, a la Generalitat per iniciar un «diàleg obert, franc, democràtic i sense condicions», i va defensar que no pot haver-hi diàleg amb els qui pretenen «donar un altre cop» a aquesta comunitat.

«Ens van fer un cop d'estat i volen tornar a fer un altre cop»,

així que si desitgen entaular converses, «les condicions són molt clares: tornada a la Constitució, respecte a les sentències judicials, respecte al poble espanyol i fi definitiva del procés separatista», va declarar durant una reunió del grup de Cs al Congrés.

Rivera va censurar les paraules que ha pronunciat la vicepresidenta en la seva compareixença a la Comissió Constitucional de la Cambra baixa després que ERC hagi insistit en els últims dies en la necessitat poder parlar amb l'Executiu del desig dels independentistes de pactar un referèndum d'autodeterminació. «Denoten la feblesa i la fragilitat» del Govern i «les seves hipoteques amb els colpistes», va manifestar. El líder de la formació taronja va dir que entre les condicions per a un diàleg hi hauria d'haver el respecte del president català, Quim Torra, «a tot el poble espanyol».