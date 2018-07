Barcelona oferirà 250 euros per fomentar l'ús de bicicletes elèctriques

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va activar ahir una nova convocatòria de subvencions de 250 euros per a la compra de 500 bicicletes elèctriques per als ciutadans de la metròpoli barcelonina que decideixin adquirir-ne una, ha informat en un comunicat. La subvenció està disponible per a bicicletes d'un preu màxim de 1.350 euros i dona continuïtat a les convocatòries impulsades des del 2014, que s'han esgotat cada vegada i han facilitat fins ara la compra de 3.000 bicicletes elèctriques.

El vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, va defensar que la bicicleta és «una de les peces fonamentals del puzle que suposa la nova mobilitat sostenible».