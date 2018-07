El bus de la Guàrdia Civil amb Junqueras, Romeva, Sánchez i Cuixart arriba a la presó de Brians II

El bus de la Guàrdia Civil amb el vicepresident destituït, Oriol Junqueras; el conseller d'Afers Exteriors destituït, Raül Romeva; el diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha entrat a la presó de Brians II a les 12.20 h.

El vehicle ha arribat procedent del centre penitenciari de Zuera, a Saragossa, d'on han sortit a tres quarts i mig de nou d'aquest dimecres. La previsió és que en els propers minuts la custòdia dels presos independentistes passi a mans dels Mossos d'Esquadra i que la policia catalana els traslladi a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), on passaran un reconeixement mèdic i ingressaran al mòdul 2 d'aquesta instal·lació. La presó de Lledoners és una de les més modernes de les que disposa el departament de Justícia. Va inaugurar-se ara fa 10 anys i actualment acull prop de 700 interns –el 73% de la seva capacitat–.

Els 'Jordis', Junqueras i Romeva han arribat procedents de la presó aragonesa de Zuera, on han passat la nit després que dimarts deixessin el centre de Valdemoro, on van ser traslladats des d'Estremera i Soto del Real.

Segons han explicat fonts del departament de Justícia els presos independentistes estaran a Brians II el temps just per fer el canvi de custòdia. El procés es durà a terme en un hangar del centre penitenciari. Tot seguit s'iniciarà el trasllat cap a Lledoners, on passaran un reconeixement mèdic i ingressaran al mòdul 2, on compartiran espai amb altres presos.

Tot i que aquesta presó va néixer com una instal·lació per a interns condemnats, des de fa uns anys també acull presos en situació preventiva. Està dividida en vuit mòduls penitenciaris i funciona a través d'un model de convivència pioner a Catalunya en què els interns tenen un alt nivell de participació en la vida quotidiana a dins del centre. Els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant una votació, i aquestes poden fer propostes. Es tracta d'un sistema que està en marxa des de l'any 2012.

Per la seva banda, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell i l'exconsellera d'Afers Socials, Dolors Bassa han sortit a primera hora d'aquest dimecres d'Alcalá Meco en direcció a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. A les onze del matí han fet una parada tècnica a Saragossa i han continuat el trajecte cap a Catalunya.