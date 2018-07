Convoquen una concentració a les 7 de la tarda a la presó de Figueres

Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació Catalana de Drets Civils han convocat a les 7 d'aquest dimecres una concentració davant la presó del Puig de les Basses a Figueres, on avui han arribat les exdiputades d'ERC Dolors Bassa i Carme Forcadell. Es preveu que els manifestants hi arribin a partir d'aquella hora des de Llers. A la mateixa hora hi ha convocada una mobilització similar a la presó de Lledoners, al Bages, on han ingressat Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Entitats i partits sobiranistes estan organitzant una sortida conjunta des de Girona a les 17:30 a la Copa.

Es preveu que el president del Parlament, Roger Torrent, visiti Forcadell i Bassa a la presó a partir de dos quarts de sis de la tarda. Després se sumaria a la concentració prevista a l'exterior de la presó.

Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, participarà a la marxa d'aquesta tarda fins a la presó de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada)

A banda d'aquestes concentracions, el dissabte vinent es preveu una gran manifestació a Barcelona per reclamar l'alliberament dels presos.

A Madrid només hi queden en aquests moments Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, que estan a la presó d'Estremera esperant l'inici del seu trasllat un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va donar aquest dimarts el seu vist i plau. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, aquest acostament no es produirà pas aquest dimecres. Els tres també tindran com a presó de destí la de Lledoners, on es trobaran amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart.

D'altra banda, Torra i Torrent han comparegut conjuntament a les portes del Parlament per reaccionar a l'arribada dels independentistes presos a centres penitenciaris de Catalunya. Amb una breu declaració i acompanyats per consellers i representants de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, els dos presidents han avisat que "no deixaran de treballar" fins aconseguir "la justícia plena i la llibertat completa" per als sobiranistes presos. "No ens conformarem amb menys", ha etzibat Torrent, mentre Torra, a més, ha remarcat que l'apropament "no és cap gest polític ni forma part de cap negociació".