Forcadell i Bassa abandonen Alcalá-Meco en direcció a Figueres

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa han abandonat aquest dimecres a les 7:45h del matí la presó d'Alcalá-Meco en direcció al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, segons han informat fonts d'Institucions Penitenciàries. El seu serà un trasllat d'un sol dia amb una possible parada tècnica a Zuera, a Saragossa, i arribada a Figueres aquest mateix dimecres.

Van custodiades a un vehicle de la Guàrdia Civil on segons aquestes fonts hi podria viatjar també alguna altra presa. El seu trasllat es fa en paral·lel al d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez que han dormit aquesta nit a la presó de Zuera, a Saragossa, i arribaran aquest mateix dimecres a Lledoners.

A Madrid només hi queden en aquests moments Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, que estan a la presó d'Estremera esperant l'inici del seu trasllat un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va donar aquest dimarts el seu vist i plau. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, aquest acostament no es produirà aquest dimecres. Els tres tindran com a presó de destí la de Lledoners, on es trobaran amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart.