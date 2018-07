Manifestació del 14 de juliol a Barcelona per l'alliberament dels presos: horari i recorregut

Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació Catalana de Drets Civils han anunciat aquest dimarts una gran mobilització per exigir l'alliberament dels polítics catalans empresonats el proper dissabte 14 de juliol a la tarda a Barcelona. Aquesta mobilització arriba just 8 anys després de la convocada el 10 de juliol de 2010 per protestar contra la sentència del Constitucional que retallava l'Estatut.

Les entitats han assegurat que davant dels que pensen que l'acostament "és un gest polític" exigiran l'alliberament dels presos.

En els propers dies, les entitats convocants donaran més informació sobre els horaris i recorregut de la manifestació. Tant bon punt la facilitin ampliarem aquesta notícia amb totes les dades.

Què diuen les entitats convocants



El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha insistit que l'acostament dels presos no és "cap gest polític" sinó que compleix el que fixa la llei. "És allò a que tenen dret els presos, de poder estar a prop de casa seva. Reclamem i exigim que puguin ser a casa i que els exiliats puguin tornar", ha assegurat Mauri.

Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes, ha reclamat que els presos puguin tornar a casa i que s'arxivin les actuacions judicials que pesen sobre ells.

Després de donar les gràcies a la ciutadania per les seves contribucions a la Caixa de la Solidaritat, Cruanyes ha demanat que continuïn aquestes donacions perquè la iniciativa "està oberta a totes les persones que pateixen repressió"

La portaveu de l'Associació Catalana de Drets Civils, Alba Puig, ha demanat a les persones que assisteixin a les concentracions que segueixin les instruccions de les entitats.



La darrera gran manifestació



L'última gran manifestació va ser el passat 15 d'abril, coincidint amb els sis mesos d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Aquella marxa, a la qual es van sumar desenes d'entitats, reclamava «defensar les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania que s'han vist vulnerats al nostre país» però també l'alliberament dels líders independentistes presos. Aquestes són algunes de les imatges d'aquella jornada: