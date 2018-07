Més de 500 persones exigeixen la llibertat dels presos davant la presó de Figueres

Més de 500 persones s'han concentrat aquesta tarda davant de la presó del Puig de les Basses, on aquest dimecres han traslladat Dolors Bassa i Carme Forcadell per reclamar la llibertat dels "presos polítics". La marxa s'ha iniciat a les set de la tarda a uns dos quilòmetres del centre penitenciari i els assistents han caminat fins arribar-hi amb proclames a favor del seu alliberament. També han demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que "obri la porta" per permetre-ho. A l'acte, hi ha assistit familiars de Bassa com el seu fill o la seva germana, Montse Bassa, que ha assegurat que seguiran exigint la seva llibertat i ha demanat als presents que no defalleixin perquè "sou la seva força". La concentració també ha comptat amb la presència de diversos representants polítics com la consellera de la presidència, Elsa Artadi, els diputats Anna Caula, Sergi Cebrià, Natàlia Sànchez i membres d'Òmnium Cultural i l'ANC.





Les entitats sobiranistes havien convocat una marxa fins a la presó del Puig de les Basses per reclamar l'alliberament dels "presos polítics" i més de 500 persones han respost a la crida. Pels volts de les set de la tarda, la protesta ha iniciat el camí de més de dos quilòmetres que separen el polígon industrial de Llers del centre penitenciari. Ho han fet cridant proclames a favor de la seva llibertat i la independència, poques hores després que un furgó de la Guàrdia Civil traslladés fins a la presó Dolors Bassa i Carme Forcadell.A l'arribada, han continuat amb les proclames per reclamar la seva llibertat i han aprofitat per demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que també ha intervingut a l'acte, que "obri la porta". També han cridat 'Ni un pas enrere' i han exigit 'independència' i 'República'.A la protesta, també hi han participat familiars de Dolors Bassa com el seu fill o la seva germana, Montse Bassa, que ha assegurat que continuaran treballant perquè surtin al carrer i ha demanat als presents que no defalleixin perquè "sou la seva força".La concentració també ha comptat amb la presència de diversos representants polítics com la consellera de la presidència, Elsa Artadi, els diputats Anna Caula, Sergi Cebrià o Natàlia Sànchez i membres de l'ANC i d'Òmnium Cultural.La representant d'aquesta darrera entitat, Clàudia Pujol, ha demanat al govern de Pedro Sànchez que insti la Fiscalia a retirar les acusacions contra els "presos polítics". "Això sí que seria un autèntic gest polític", ha dit.'El Cant dels Segadors' ha posat punt i final a l'acte.