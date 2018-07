Els presos arriben avui a Catalunya després de passar la nit a Saragossa

Quatre dels líders independentistes presos van empendre ahir el camí cap a Catalunya, mentre el Govern ultima els tràmits per traslladar la resta de líders del «procés» a les presons de Lledoners, on els set homes processats per rebel·lió estaran agrupats per primera vegada, i Puig de les Basses, on ingressaran les dues dones.

Els primers presos catalans -l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, l'exdiputat del Parlament i exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart- van sortir ahir al matí de la presó madrilenya de Valdemoro, en un furgó de la Guàrdia Civil, amb destinació a la presó de Zuera (Saragossa), on està previst que passin la nit en espera de ser conduïts a Catalunya.

Els quatre reclusos, desplaçats amb 18 més en una conducció ordinària de la Guàrdia Civil, ingressaran avui a la presó Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), la que habitualment rep els presos preventius per al seu posterior repartiment.

Posteriorment, els quatre reclusos seran traslladats pels Mossos d'Esquadra al centre Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), un dels més moderns del sistema penitenciari català, inaugurat el 2008, que el Departament de Justícia els va adjudicar tenint en compte, com és habitual, el perfil dels reclusos, les seves necessitats i la proximitat respecte als seus familiars.

Ahir mateix, Institucions Penitenciàries va notificar al Departament de Justícia la seva intenció de traslladar en les pròximes hores a Catalunya els exconsellers de Presidència Jordi Turull, Territori i Sostenibilitat Josep Rull i Interior Joaquim Forn, un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va manifestar que no té objeccions als desplaçaments.

El destí d'aquests tres exconsellers és també la presó de Lledoners, on per primera vegada els set homes presos pel «procés» podran compartir el mateix centre penitenciari: a Madrid, estaven repartits entre les presons d'Estremera i Soto del Real.

També les dues dones empresonades, l'exconsellera de Treball Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que sí que compartien fins ara la presó d'Alcalá-Meco, estaran internes al mateix centre, Puig de les Basses de Figueres, inaugurat el 2015 i que actualment compta amb prou feines amb 35 internes.

Segons fonts penitenciàries, Bassa i Forcadell seran traslladades avui a Catalunya directament, sense pernoctar pel camí, a diferència dels quatre primers reclusos desplaçats. El trasllat dels líders del «procés» va suscitar les crítiques de PP i Ciutadans, que creuen que obeeix a contrapartides polítiques per al Govern de Sánchez i van expressar la seva indignació pel fet que ara els reclusos estiguin sota el control de la Generalitat.



Concentració d'Òmnium i ANC

Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació Catalana de Drets Civils van anunciar ahir una gran mobilització per exigir l'alliberament dels polítics catalans empresonats el proper dissabte 14 de juliol a la tarda a Barcelona. Les entitats van assegurar que davant dels que pensen que l'acostament «és un gest polític» exigiran l'alliberament dels presos. Les entitats també van pagar la fiança de 2,1 milions d'euros que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha imposat als 14 exmembres del Govern processats.