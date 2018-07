La primera onada de calor de l'estiu pot deixar temperatures superiors als 40 graus a Catalunya

La primera onada de calor de l'estiu pot deixar valors màxims d'entre 35 i 40 graus a l'interior, localment per sobre, i d'entre 30 i 35 graus al litoral a principis de la setmana que ve, segons ha informat aquest dimecres el Servei Meteorològic de Catalunya.



Els models meteorològics indiquen una forta pujada de la temperatura a Catalunya entre dilluns 9 i dijous 12 de juliol. La causa serà l'arribada d'una massa d'aire molt càlid que s'aproparà a Catalunya procedent del nord d'Àfrica i abraçarà bona part de la Península Ibèrica.

A partir del proper dissabte s´iniciarà una progressiva pujada de la temperatura que tocarà sostre a mitjans de la setmana vinent.



Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que a partir de dijous 12 de juliol s´iniciaria un descens i els valors de temperatura tornarien a apropar-se a la mitjana, tot i que encara estarien per sobre dels normals per l´època de l´any.