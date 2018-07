Torra: «No deixarem de treballar per la seva llibertat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, han comparegut conjuntament a les portes de la cambra catalana per reaccionar a l´arribada dels independentistes presos a centres penitenciaris de Catalunya. Amb una breu declaració i acompanyats per consellers i representants de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, els dos presidents han avisat que "no deixaran de treballar" fins aconseguir "la justícia plena i la llibertat completa" per als sobiranistes presos. "No ens conformarem amb menys", ha etzibat Torrent, mentre Torra, a més, ha remarcat que l´apropament "no és cap gest polític ni forma part de cap negociació".