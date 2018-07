«Carme i Dolors, som aquí»

Pre-si-denta! Con-se-llera!», criden, diverses vegades sota un sol d'(in)justícia una dotzena de treballadores del centre penitenciari (eufemisme de presó, de garjola) del Puig de les Basses de Figueres. A mig metre s'atura la furgoneta de la Guàrdia Civil, on viatgen l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, preses preventives acusades de rebel·lió pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Fins ahir estaven recloses a la presó de dones madrilenya d'Alcalá-Meco. Aquesta nit ja l'han passada al Puig de les Basses, el penal més modern de Catalunya (però una presó, al capdavall). Van arribar-hi, ahir, pels volts d'un quart de cinc de la tarda; a banda de treballadors del centre, les esperaven un contingent generós dels Mossos d'Esquadra i moltes càmeres, fotogràfiques i de televisió. La furgoneta que transportava les dues polítiques presoneres per, a ulls del magistrat instructor de la causa, haver jugat un paper coprotagonista en el procés que volia dur Catalunya a la independència, primer, i a la república, després, va trigar uns pocs segons a superar el control de l'entrada. «Pre-si-den-ta! Con-se-lle-ra!», cridaven, encara, les funcionàries de Puig de les Basses quan la petita comitiva policial –el furgó anava escortat per un tot terreny, també de la Guàrdia Civil– ja havia enfilat la pujada que va fins a l'aparcament de dins de la presó de Figueres. Fonts del Departament de Justícia explicaven sobre el terreny que l'ingrés es preveia ràpid: les dues presoneres serien rebudes per la junta de tractament –l'organ que decideix sobre el programa individualitzat que segueixen els reclusos–, se sotmetrien a una revisió mèdica i serien assignades i entrarien al mòdul d'ingressos, on poden estar un màxim de cinc dies fins que se'ls assigni la cel·la definitiva.





Els CDRs i «Els segadors»

–Em pensava que anirien en un cotxe dels Mossos... –comenta un senyor d'edat mitjana que havia vingut amb en moto expressament per donar suport a Bassa i Forcadell; l'home no acaba la frase; se li fa un nus a la gola; no li cau cap llàgrima però gairebé; el desencís d'aquest motorista independentista constitueix la prova que hi ha qui viu la situació política com una qüestió ben personal.Lluny d'afluixar, el sol cau amb més inclemència. La furgoneta de la Guàrdia Civil ja és dins i arriben, de sobte, una seixantena de persones amb estelades, senyeres, pancartes amb fotos de Dolors Bassa i llaços grocs gegants, que criden ben fort: «Carme i Dolors, som aquí!» i «Llibertat presos polítics!» –«preses polítiques, elles són preses polítiques», matisa una manifestant. Convocades pels Comitès de Defensa de la República (CDRs), les persones que s'apleguen a l'accés principal de la presó de Figueres són vigilades de ben a prop per una unitat dels Mossos d'Esquadra que si no són antidisturbis ben poc els en falta. Corredisses: la comitiva rodada de la Guàrdia Civil es disposa a sortir del centre penitenciari i els convocats pel CDRs es posen a cridar, amb sentiment: «Fora les forces d'ocupació!». La tensió sura només mig minut en l'ambient, el temps que triguen els cotxes benemèrits a marxar d'allà. I els manifestants, entre els quals es compta la germana de Dolors Bassa, Montse, es posen a cantar Els segadors.L'avançada independentista de suport a les polítiques presoneres va rebre reforços prou ingents cap a quarts de vuit del vespre, quan van arribar fins a les proximitats de la presó centenars de persones procedents de Llers. Van marxar per reclamar l'alliberament de Bassa i Forcadell, de la resta de presos de l'anterior Govern i dels Jordis, convocades per Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació Catalana de Drets Civils.De la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent; la portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el conseller de Treball, Chaki El Homrani, van visitar l'expresidenta del Parlament i l'exconsellera a Puig de les Basses. També hi era l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, que va entrar d'incògnit uns minuts abans que arribés la comitiva de la Guàrdia Civil, a dins d'un monovolum de color blau. Pels volts de la presó també s'hi va deixar veure l'alcalde in pectore de la ciutat del Museu Dalí, Francesc Cruanyes; s'hi va estar poca estona, però va tenir temps per saludar els excompanys de Televisió Espanyola que feien guàrdia des de moltes hores abans. Periodistes que van aguantar amb molta paciència la vehement (gratuïta, inoportuna...) reprensió d'una senyora «republicana»:– No us rebel·leu! El problema és que no us rebel·leu!El Puig de les Basses –per unes hores els Monegros catalans– no era, ahir, un indret confortable per res que evoqués a res «espanyol». Era territori groc.